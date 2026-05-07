Il confronto tra Bertolaso e Aria continua a essere al centro dell’attenzione, con il presidente della Regione che invita a evitare personalizzazioni e si impegna a trovare una soluzione. Nel frattempo, le dichiarazioni ufficiali si susseguono, mentre le parti coinvolte mantengono un atteggiamento di apertura al dialogo, senza approfondire i dettagli delle questioni sollevate. La situazione rimane sotto osservazione, in attesa di sviluppi concreti.

C’è l’invito a "non personalizzare". Ma anche la promessa del presidente della Regione Attilio Fontana di andare avanti sulla linea proposta martedì dall’assessore al Welfare Guido Bertolaso, che in Consiglio regionale ha sferrato il suo affondo ad Aria, la società pure regionale, feudo dei Fratelli d’Italia, responsabile di tutta l’infrastruttura informatica e dunque anche del Siss, il famigerato software dei medici di base che si pianta soprattutto di lunedì: "Evidentemente durante il weekend qualcuno invece di fare manutenzione va al mare", ha scandito l’assessore, rispondendo a un’interrogazione dei 5 Stelle con il concetto già espresso l’anno scorso ma aggiungendo che "stiamo valutando soluzioni alternative rispetto all’attuale affidamento", benché il via libera della Giunta sia "tutto da verificare.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bertolaso vs Aria, Fontana: bisogna risolvere il problema

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