Sanità rischio buco da 1,6 miliardi | Fontana e Bertolaso chiariscano

Una notizia circolata oggi segnala un possibile deficit di 1,6 miliardi di euro nel bilancio regionale dedicato alla sanità. La richiesta di chiarimenti arriva da fonti giornalistiche che chiedono a Fontana e Bertolaso di fornire spiegazioni ufficiali sulla situazione finanziaria. La vicenda riguarda la gestione delle risorse sanitarie e la trasparenza nei conti pubblici relativi a questo settore.
"La notizia del possibile buco da un miliardo e seicento milioni di euro nel bilancio regionale, denunciata da Il Giorno, va assolutamente chiarita". A dichiararlo è Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Consiglio regionale. "Apprendiamo dal quotidiano che il Governo intenderebbe non corrispondere alle richieste della giunta di Attilio Fontana per due macro-voci, una che riguarda sostanzialmente l’aumento delle tariffe per le prestazioni sanitarie a vantaggio dei grandi gruppi privati e l’altra per le nuove assunzioni di medici e personale del comparto. A un giorno dall’uscita della notizia – sottolinea Majorino – non è arrivata ancora alcuna smentita ufficiale né alcuna spiegazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
