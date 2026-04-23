Lucchini e il suo pensiero sul calcio italiano | Bisogna rifondare C’è un grande problema da risolvere

Lucchini ha parlato ai microfoni di Sampnews24.com per commentare la situazione del calcio italiano e la Nazionale. Ha affermato che è necessario rifondare il sistema calcistico nel paese, sottolineando che ci sono problemi da affrontare e risolvere. La sua analisi si concentra su questioni legate allo stato attuale del calcio e alle sfide future della Nazionale italiana.

di Francesco Spagnolo Lucchini è intervenuto ai microfoni di Sampnews24.com per fare un punto sul calcio italiano e parlare anche della Nazionale. Le dichiarazioni. Intervenuto in esclusiva ai microfoni di sampnews24.com, Stefano Lucchini, attuale vice allenatore del Campobasso, ha parlato del calcio italiano. NAZIONALE – «Io sinceramente faccio fatica a darti un nome, perché sono tutti grandissimi allenatori. E io penso, ma è un mio parere, giusto o sbagliato, non posso dirlo, che in questo momento non sia una questione di allenatore, sia più una questione generale dei giocatori che vanno in Nazionale. Noi abbiamo, se andiamo a guardare il campionato italiano, pochi giocatori italiani che giocano e sono protagonisti nel nostro campionato o nei top campionati europei.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lucchini e il suo pensiero sul calcio italiano: «Bisogna rifondare. C’è un grande problema da risolvere» Notizie correlate Gasperini: “La crisi del calcio italiano? Da rifondare l’intero sistema”Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Roma, sfida chiave per la corsa scudetto. Abodi attacca: “Calcio italiano da rifondare, per prima cosa ai vertici FIGC”Il ministro dello Sport apre alla possibilità di un commissariamento dopo il terzo flop mondiale: “Non è un giorno normale" Il calcio italiano è a un...