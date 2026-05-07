Berrettini-Popyrin oggi in tv ATP Roma 2026 | orario programma streaming

Oggi va in scena l'incontro tra Matteo Berrettini e Alexei Popyrin nel primo turno del tabellone principale dell’ATP Masters 1000 di Roma. La partita si disputa giovedì 7 maggio e rappresenta l’esordio dell’azzurro nel torneo, con l’incontro trasmesso in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. La sfida si inserisce nel quadro della competizione che conclude il primo turno del singolare maschile.

Giovedì 7 maggio, per quanto concerne l’ ATP Masters 1000 di Roma, si completerà il primo turno del tabellone principale di singolare maschile: sarà il momento dell’esordio anche per l’azzurro Matteo Berrettini, che affronterà l’australiano Alexei Popyrin. LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-POPYRIN DALLE 11.00 L’incontro si disputerà sul Campo Centrale e sarà il primo del programma, che si aprirà alle ore 11.00: si tratta del quinto incrocio tra i due sul circuito maggiore, con Berrettini in vantaggio per 3-1 nei precedenti, anche se giocati tutti sul cemento e distribuiti tra il 2019 ed il 2025. Il match tra Berrettini e Popyrin sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253 (canale preciso da definire).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Berrettini-Popyrin oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming Notizie correlate Berrettini-Popyrin oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingGiovedì 7 maggio, per quanto concerne l’ATP Masters 1000 di Roma, si completerà il primo turno del tabellone principale di singolare maschile: sarà... Leggi anche: Dove vedere in tv Berrettini-Popyrin, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Internazionali d’Italia, oggi Berrettini-Popyrin: orario e dove vederla in tv; Popyrin-Berrettini: il pronostico degli Internazionali di Roma 2026, i precedenti e dove vedere il match; Berrettini-Popyrin oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Internazionali, Popyrin-Berrettini: voglia di riscatto aspettando Sinner. Berrettini-Popyrin oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingGiovedì 7 maggio, per quanto concerne l'ATP Masters 1000 di Roma, si completerà il primo turno del tabellone principale di singolare maschile: sarà il ... oasport.it Dove vedere Berrettini-Popyrin agli Internazionali d'Italia in tv e streamingIn campo anche altri azzurri: Bellucci, Maestrelli Sonego, Cadenasso e il derby Pellegrino-Nardi. Nel tabellone femminile debutta Jasmine Paolini contro la francese Leolia Jeanjean ... corriere.it IBI ROMA: MATTEO BERRETTINI SCENDE IN CAMPO! Ore 11.00 campo centrale debutto di Matteo contro Popyrin! Torna nella sua città.Certe emozioni, a Roma hanno un sapore diverso Bentornato a casa Matteo Forza matberrettini - facebook.com facebook Il potenziale cammino di Jannik Sinner verso il titolo a Roma R1 - Bye R2 - Ofner / Michelsen R3 - Mensik / Berrettini / Popyrin R4 - Fils / Tiafoe / Sonego QF - Shelton / Rublev / Davidovich Fokina / Nakashima SF - Auger-Aliassime / Medvedev / Cobolli / Va x.com