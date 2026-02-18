Dove vedere in tv Sinner-Popyrin oggi ATP Doha 2026 | orario programma streaming

I Qatar Open 2026 di tennis vedranno andare in scena tutti nello stesso giorno gli ottavi di finale: a Doha, mercoledì 18 febbraio, si disputerà la sfida tra l’ azzurro Jannik Sinner, numero 2 del seeding, e l’australiano Alexei Popyrin. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-POPYRIN NON PRIMA DELLE 17.30 L’ incontro di singolare che vedrà protagonista il tennista italiano sarà il terzo match di giornata, con il programma che scatterà alle ore 11.30 italiane, ma si giocherà comunque non prima delle ore 17.30 italiane: i due tennisti si sono affrontati due volte sul circuito maggiore, con un successo per parte. 🔗 Leggi su Oasport.it

Jannik Sinner affronta Alexei Popyrin negli ottavi di finale degli ATP Qatar Open 2026 a causa della sua buona prestazione nel torneo di Doha.

Dove vedere in tv Sinner-Machac oggi, ATP Doha 2026: orario, programma, streamingJannik Sinner torna in campo al torneo ATP di Doha, e questa volta lo fa per la prima volta nel Qatar.

Sinner ha battuto nel primo turno dell'ATP 500 di Doha il ceco Machac ed ora agli ottavi di finale incontrerà l'australiano Popyrin, passato invece contro Zayid, "padrone di casa".