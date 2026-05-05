Il 7 maggio 2026, sulla terra battuta di Roma, si svolge il primo incontro ufficiale tra Alexei Popyrin e Matteo Berrettini nel quadro di un torneo ATP. La sfida rappresenta un confronto diretto tra i due tennisti senza precedenti in questa superficie. In caso di vittoria, Popyrin o Berrettini potrebbero affrontare rispettivamente Mensik nel secondo turno e Sinner nel terzo, secondo il tabellone del torneo.

Prima sfida in un torneo ufficiale sulla terra battuta tra Alexei Popyrin e Matteo Berrettini con la prospettiva di incontrare Mensik nel secondo turno ed eventualmente Sinner nel terzo. Aldilà del discorso tecnico, al momento non proponibile per ovvi motivi, un derby sul centrale romano tra i due azzurri sarebbe un grande evento. L’australiano se. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Alexei Popyrin – Matteo Berrettini, Roma 07-05-2026

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