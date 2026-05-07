Durante il primo turno degli Internazionali d’Italia, nel match tra l’australiano Alexei Popyrin e l’italiano Matteo Berrettini, si è verificato un episodio che ha suscitato discussioni. Berrettini ha protestato contro la decisione dell’arbitro di assegnare un punto all’avversario, episodio che ha portato a proteste da parte del giocatore italiano. La decisione ha generato reazioni e discussioni tra gli spettatori e gli addetti ai lavori.

Nel corso della partita di primo turno degli Internazionali d’Italia, match di tabellone maschile tra l’australiano Alexei Popyrin e l’azzurro Matteo Berrettini si è verificato un episodio decisamente controverso che ha suscitato le proteste del giocatore italiano per la decisione dell’arbitro. Nel primo gioco della seconda partita, sul punteggio di 15-30, il giocatore romano aveva quasi chiuso il punto quando il giudice di sedia Tourte ha deciso, inspiegabilmente, di fermare il gio co e di assegnare il punto al giocatore australiano. Ad Alexei Popyrin si è staccato dalla racchetta l’antivibrazione, un pezzettino di plastica giallo conosciuto anche come fermacorde.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Berrettini ‘derubato’ di un punto: episodio controverso e le proteste con l’arbitro

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