A cento giorni dall'inizio, il Mondiale più controverso di sempre sta attirando l’attenzione con tensioni, proteste e polemiche. La Fifa monitora attentamente gli sviluppi geopolitici in Medio Oriente, mentre il conto alla rovescia continua senza interruzioni. Le questioni legate all’organizzazione e alle ripercussioni internazionali occupano il centro dell’attenzione, creando un clima di attesa e discussione.

La Fifa osserva l’evolversi della situazione geopolitica in Medio Oriente mentre l’orologio corre veloce e si avvicina pericolosamente alla data dell’11 giugno 2026 quando nel mitico stadio Atzeca di Città del Messico, lo stadio della partita del secolo tanto cara all’Italia, Messico e Sudafrica daranno il primo calcio al pallone del Mondiale extra large voluto con forza dal presidente Infantino. Un’edizione da “dentro tutti”, gestita con in una mano il manuale Cencelli della politica sportiva e dall’altro le chiavi della cassaforte della Fifa che ha scelto la Coppa del Mondo come asset principale per inscriversi alla guerra dei soldi che ruota intorno al pallone. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Guerre, polemiche e proteste: 100 giorni al Mondiale più controverso di sempre

Leggi anche: Due giorni persi in coda. Nella top 100 mondiale per il traffico lumaca

In vista del Mondiale negli Usa, si parla sempre meno di calcio e sempre più di politicaOggi c’è il caos sulla Groenlandia, la tensione per l’Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina, i travel ban.

Contenuti e approfondimenti su Guerre polemiche e proteste 100 giorni...

Temi più discussi: Il regime di Teheran non ha più consenso, ma la gente non vuole la guerra; Istanbul in piazza contro USA e Israele: proteste e bandiere bruciate per gli attacchi all’Iran. Il video; Parioli, di nuovo la carreggiata di via Panama divorata dalla ciclabile. Cittadini sul piede di guerra; Ci hanno tolto pure i litigi: riassunto delle polemichette di Sanremo 2026.

Guerre, polemiche e proteste: 100 giorni al Mondiale più controverso di sempreL'11 giugno a Città del Messico prenderà il via il Mondiale di calcio. Nonostante gli sforzi della Fifa, sarà un'edizione profondamente segnata dal quadro geopolitico internazionale e dalle polemiche ... panorama.it

Proteste in Iran, il presidente: Attaccare Khamenei è guerra totale contro il popoloScambio di accuse tra Trump e Khamenei sull'Iran. Trump aveva detto che a Teheran è tempo di una nuova leadership. Khamenei lo attacca, i morti sono colpa sua. Il presidente iraniano Pezeshkian ... tg24.sky.it

Trump e soci hanno vinto le elezioni dicendoci che la lotta al cambiamento climatico avrebbe arricchito i ricchi, che avrebbero fatto finire le guerre, che avrebbero arricchito i ceti popolari. Il risultato ce l’abbiamo sotto gli occhi: un mondo di guerre, economia al - facebook.com facebook

guerre, sequestri di presidenti e altri conflitti bellici che inizia indistintamente Grazie per la puntata e le tue analisi, profonde come sempre per iniziare al meglio la giornata! 3/3 x.com