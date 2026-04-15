Mariani arbitro Juve Bologna | i precedenti sorridono ai bianconeri Ma c’è anche un episodio controverso Le ultime

L’arbitro Mariani sarà il direttore di gara nella partita tra Juventus e Bologna, con precedenti che favoriscono i bianconeri. Tuttavia, un episodio controverso durante la recente partita di Udine potrebbe influenzare l’andamento del match. La designazione ha suscitato attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, soprattutto alla luce di alcune decisioni passate che hanno generato discussioni. La sfida si presenta quindi con un elemento di incertezza legato anche a questo episodio.

di Francesco Spagnolo Mariani arbitro Juve Bologna, i precedenti sorridono ai bianconeri. Ma l’episodio di Udine rischia di rendere la sfida ancora più ‘calda’. La designazione di Maurizio Mariani per la prossima sfida tra bianconeri e rossoblù riaccende i riflettori su un incrocio statistico decisamente favorevole alla “Vecchia Signora “. Analizzando il ruolo i precedenti emerge un dato interessante: sebbene il fischietto di Aprilia sia un veterano della Serie A, non dirigeva questo specifico scontro diretto da ben otto anni. Il bilancio complessivo della Juventus con il fischietto laziale è solido. Su un totale di 23 precedenti, i bianconeri hanno collezionato ben 15 vittorie, a fronte di 5 pareggi e solo 3 sconfitte.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mariani arbitro Juve Bologna: i precedenti sorridono ai bianconeri. Ma c’è anche un episodio controverso. Le ultime Notizie correlate Juve Sassuolo, i precedenti allo Stadium sorridono ai bianconeri. Ecco le statistiche sulle sfide tra le due compaginidi Redazione JuventusNews24Juve Sassuolo, i precedenti in casa sorridono al club bianconero. Juventus, la rimonta è possibile? I precedenti non sorridono ai bianconeri. Ecco tutti i dettagliPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Mariani Maurizio - Scheda Arbitro; Al Mondiale un po’ d’Italia. Tra i 52 arbitri c’è Mariani; Sarà Mariani l'arbitro italiano ai Mondiali: da Napoli-Inter al discusso Juve-Napoli, quanti episodi contestati in Serie A; Mondiali 2026, ci sono anche due arbitri italiani! La lista completa stilata dalla FIFA. Arbitro Juve Bologna, giallo designazione: scelto Massimi, poi sostituito con Mariani. Cosa è successo verso il match dello StadiumArbitro Juve Bologna, giallo designazione: scelto Massimi, poi sostituito con Mariani. Cosa è successo verso il match dello Stadium ... juventusnews24.com L’arbitro per domenica ha già diretto 3 incroci fra Juventus e BolognaSarà la quarta volta in Serie A con Juventus, Bologna e l’arbitro Maurizio Mariani contemporaneamente in campo. Perché il fischietto della Sezione AIA di Aprilia era ... tuttojuve.com Spalletti e i cinque dubbi per Juve-Bologna: non c’è solo Yildiz da gestire facebook #Spalletti e i cinque dubbi per #Juve-Bologna: non c’è solo Yildiz da gestire x.com