Berrettini | applausi e amarezza

Al Centrale del Foro Italico, l’esordio di Berrettini agli Internazionali BNL d’Italia 2026 si è concluso dopo un’ora e mezza di gioco con una vittoria dell’avversario, numero 60 del ranking ATP, che ha vinto con i punteggi di 6-2 e 6-3. Applausi sono stati rivolti all’italiano, ma il risultato ha lasciato spazio anche a un senso di delusione tra il pubblico presente.

Al Centrale del Foro Italico, l’esordio di Berrettini agli Internazionali BNL d’Italia 2026 finisce in un’ora e mezza: 6-2, 6-3 per l’australiano numero 60 ATP. Resta una palla break giocata, un servizio sotto la metà delle prime, e un pubblico che non ha smesso un attimo di crederci. Non so se Roma fosse pronta alla sconfitta del suo gigante. Lo era, certo, ad accoglierlo, come è pronta sempre quando uno dei suoi figli scende in campo al Foro: con quella voglia un po’ tenera, un po’ apprensiva, di vederlo bene, di vederlo suo. Ma a guardarlo entrare oggi sul Centrale, Matteo Berrettini, con quel passo che non era del tutto quello dei giorni vincenti, qualcosa nell’aria già lo diceva.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Berrettini: applausi e amarezza Notizie correlate Leggi anche: Ladri fanno esplodere un bancomat a Casalpusterlengo tra gli applausi dei giovani, il sindaco: “Amarezza” Leggi anche: Amarezza Matteo Berrettini: netta sconfitta con Popyrin, subito fuori a Roma Contenuti e approfondimenti Amarezza Matteo Berrettini: netta sconfitta con Popyrin, subito fuori a RomaMatteo Berrettini esce subito di scena agli Internazionali d'Italia 2026. Sul Centrale del Foro Italico, l’azzurro offre una prestazione opaca: poco ... oasport.it Berrettini sconfitto da Popyrin in 2 set: fuori al primo turno a Roma. L'amarezza in campo: «Che ci faccio qua?»L'azzurro sconfitto all'esordio nel torneo di casa, uscirà di nuovo dai primi 100 del ranking. L'australiano si assicura il secondo turno ... corriere.it