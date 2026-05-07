Un nuovo modello di Bermuda in tela paracadute è stato presentato, progettato per essere leggero e resistente. Il capo, con un taglio dritto, si propone come un’opzione versatile adatta a diverse occasioni quotidiane. La collezione si ispira alla linea di abbigliamento Jeanne Baret, nota per l’attenzione alla praticità e alla funzionalità. Il Bermuda Papyrus si distingue per la sua capacità di adattarsi a vari stili di vita.

Leggero, resistente e pensato per accompagnare ogni momento della giornata, il Bermuda Taglio Dritto Papyrus interpreta al meglio la visione di versatilità di Jeanne Baret. Protagonista del capo è la tela paracadute, il tessuto simbolo della collezione PE26, che ridefinisce il concetto di sportswear quotidiano al femminile attraverso un perfetto equilibrio tra funzionalità, comfort ed estetica. Realizzata in 100% cotone, tela paracadute si distingue per l’effetto “carta”, leggermente stropicciato e naturale al tatto. Fresca e confortevole, è progettata per affrontare la quotidianità grazie al trattamento water-repellent contro macchie e umidità, alla caratteristica no-stiro e a una combinazione ideale di leggerezza e resistenza.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Bermuda in tela paracadute di Jeanne Baret

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