Jeanne Baret, marchio appartenente al gruppo F.lli Campagnolo, lancia la collezione ALOE per la primavera-estate 2026. La linea si distingue per un design leggero e pratico, pensato per offrire protezione e comfort in modo contemporaneo. La collezione si rivolge a un pubblico femminile, con capi che combinano funzionalità e stile in modo essenziale e autentico.

Jeanne Baret, brand nato all'interno del gruppo F.lli Campagnolo, continua a definire la propria idea di sportswear premium attraverso una visione autenticamente femminile: dinamica, essenziale e contemporanea. Ispirato alla figura dell'esploratrice Jeanne Baret – simbolo di coraggio, libertà e scoperta – il marchio traduce questi valori in collezioni pensate per una donna attiva e consapevole, che vive la quotidianità come un percorso in movimento. Con la PrimaveraEstate 2026, Jeanne Baret compie un passo ulteriore nella sua evoluzione stilistica: linee pulite, funzionalità reale e una ricerca sui materiali sempre più sofisticata. Il risultato è una proposta in cui performance tecnica ed estetica si incontrano con naturalezza, valorizzando il corpo senza costrizioni e accompagnandolo in ogni contesto con equilibrio e personalità.

© Periodicodaily.com - Jeanne Baret presenta ALOE: performance leggera, protezione contemporanea per la P/E 2026

