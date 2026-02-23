Parigi diventa una caverna | JR trasforma il Pont Neuf in omaggio a Christo e Jeanne-Claude

JR ha trasformato il Pont Neuf in una grande caverna, creando un’opera temporanea che rende omaggio a Christo e Jeanne-Claude. Questa modifica, prevista dal 6 al 28 giugno 2026, coinvolge una vasta area del ponte più antico di Parigi. La struttura, ricoperta da materiali innovativi, cambia radicalmente l’aspetto del monumento. La scelta di JR di intervenire sull’opera storica mira a suscitare nuove riflessioni sulla relazione tra arte e spazio pubblico.

Tra cento giorni il cuore di Parigi cambierà volto. Dal 6 al 28 giugno 2026 il Pont Neuf diventerà La Caverne du Pont Neuf, un’opera temporanea immaginata da JR come omaggio a Christo e Jeanne-Claude e al loro leggendario The Pont Neuf Wrapped, che nel 1985 avvolse il ponte più antico della capitale francese. L’installazione sarà accessibile gratuitamente, 24 ore su 24, e finanziata esclusivamente attraverso la vendita delle opere di JR e il sostegno privato, senza fondi pubblici. Un principio coerente con l’etica dei grandi progetti di Christo e Jeanne-Claude: indipendenza totale e durata limitata. 🔗 Leggi su Panorama.it

