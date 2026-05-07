La discussione tra il ministro e il pubblico ministero, iniziata martedì 28 aprile durante una trasmissione televisiva su Rete4, ha attirato l'attenzione dei media. La vicenda coinvolge anche un giornalista, il quale ha commentato la lite tra le due figure pubbliche. Nelle ultime ore, il ministro ha presentato una querela, mentre il giornalista ha ottenuto un significativo successo negli ascolti televisivi.

La querelle Nordio-Ranucci scoppiata la scorsa settimana, precisamente martedì 28 aprile durante il programma "È sempre Cartabianca" di Bianca Berlinguer su Rete4, vede un nuovo sviluppo eclatante. Il ministro della Giustizia ha dato infatti mandato all'avvocato Giulio Micioni del Foro di Roma per avviare azione risarcitoria in sede civile nei confronti di Berlinguer e di Mediaset, a seguito del sostegno alla diffusione di notizie relative al caso Minetti. «Si tratta di notizie e dichiarazioni per le quali si è resa necessaria la smentita in diretta dello stesso Ministro, considerate lesive dell'immagine dell'uomo e dell'istituzione che Egli rappresenta» annuncia una nota del Ministero della Giustizia.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Berlinguer, che botte: Nordio la querela e Sottile la asfalta negli ascolti

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