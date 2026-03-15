Salento spaccata al negozio per bambini | ladri messi in fuga

Nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 2, alcuni ladri hanno tentato di forzare un negozio di abbigliamento per bambini a Magliano, frazione di Carmiano. La loro azione si è conclusa con una spaccata che ha causato ingenti danni, ma il furto non è andato a buon fine perché sono stati messi in fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Spaccata, ingenti danni ma furto fallito nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 2, in un negozio di abbigliamento per bambini a Magliano, frazione di Carmiano. Nel mirino dei malviventi l’attività commerciale “Incanto” situata in via Monteroni. Secondo quanto ricostruito dall’analisi delle telecamere, due individui a bordo di uno scooter hanno raggiunto il negozio e, armati di un’accetta, hanno colpito ripetutamente la porta d’ingresso nel tentativo di sfondarla. Un’azione violenta e rapida, mirata a compiere una spaccata per saccheggiare la merce. Nonostante la furia dei colpi, il vetro ha resistito, costringendo i malviventi alla fuga a mani vuote prima dell’arrivo delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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