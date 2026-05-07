A Bergamo, nel primo trimestre dell’anno, sono stati stampati il 17% di passaporti in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente presso la Questura. Un controllo postale ha portato all’arresto di una donna coinvolta in attività illegali. Nel frattempo, le prenotazioni online per i servizi di rilascio documenti rischiano di essere posticipate fino al 2027 a causa di problemi tecnici e di gestione.

? Cosa scoprirai Come può un controllo postale portare all'arresto di una cittadina?. Perché le prenotazioni digitali rischiano di slittare fino al 2027?. Come influisce il servizio Polis sulla gestione dei carichi in Questura?. Quali sono le cause del collo di bottiglia tra Poste e Questura?.? In Breve Servizio Polis ha portato le istanze postali al 31% del totale nel 2026.. Il 17 aprile un controllo ha permesso l'arresto di una donna di 50 anni.. Il sistema Agenda Passaporti presenta appuntamenti digitali disponibili fino al 2027.. Le pratiche postali nei piccoli comuni sono passate da 768 a 4.706 unità.. L’ufficio passaporti della Questura di Bergamo ha registrato nel primo quadrimestre del 2026 un incremento delle pratiche acquisite dell’8,2% rispetto al medesimo periodo del 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bergamo, passaporti in volo: +17% di documenti stampati in Questura

Notizie correlate

Leggi anche: Ufficio passaporti, numeri in crescita rispetto al 2025: +17% di documenti stampati

Leggi anche: Bergamo, crescono i passaporti stampati: +17%. Boom di richieste in Posta

Una raccolta di contenuti

Bergamo, crescono i passaporti stampati: +17%. Boom di richieste in PostaNel primo quadrimestre del 2026 la Questura di Bergamo aumenta la capacità operativa dell’Ufficio Passaporti: oltre 17 mila documenti stampati e boom delle pratiche presentate tramite Poste Italiane n ... ecodibergamo.it

Ufficio passaporti, numeri in crescita rispetto al 2025: +17% di documenti stampatiLa questura registra un aumento delle istanze e consolidamento della capacità operativa, con l'8,2% di pratiche acquisite in più ... bergamonews.it