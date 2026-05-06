Bergamo crescono i passaporti stampati | +17% Boom di richieste in Posta

Nel primo quadrimestre del 2026, la Questura di Bergamo ha stampato oltre 17.000 passaporti, con un incremento del 17% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Contestualmente, si registra un aumento delle richieste di documenti tramite Poste Italiane, in particolare nei piccoli Comuni. La capacità operativa dell’Ufficio Passaporti è stata potenziata per far fronte alla crescita delle pratiche.

DOCUMENTI. Nel primo quadrimestre del 2026 la Questura di Bergamo aumenta la capacità operativa dell’Ufficio Passaporti: oltre 17 mila documenti stampati e boom delle pratiche presentate tramite Poste Italiane nei piccoli Comuni. La domanda di passaporti resta elevata in provincia di Bergamo, ma la Questura registra un ulteriore aumento della capacità operativa dell’Ufficio Passaporti. Nel primo quadrimestre del 2026, dal 1° gennaio al 30 aprile, le pratiche acquisite sono state 16.624 contro le 15.362 dello stesso periodo del 2025, con un incremento dell’8,2%. Ancora più marcato l’aumento dei documenti stampati: i passaporti rilasciati sono passati da 15.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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