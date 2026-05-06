Ufficio passaporti numeri in crescita rispetto al 2025 | +17% di documenti stampati

L’ufficio passaporti della questura di Bergamo ha registrato nel primo quadrimestre del 2026 un aumento del 17% dei documenti stampati rispetto allo stesso periodo del 2025. La richiesta di rinnovo o rilascio di passaporti rimane elevata, e l’ufficio ha mostrato di poter gestire un volume di richieste superiore rispetto all’anno precedente. La crescita dei numeri evidenzia una domanda costante di documenti di viaggio nel territorio.

Bergamo. L’ufficio passaporti della questura conferma, anche nel primo quadrimestre del 2026, un significativo incremento della propria capacità operativa, assicurando una risposta concreta a una domanda di rilascio del documento di viaggio che continua a mantenersi particolarmente elevata. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026, le pratiche acquisite sono state 16.624, rispetto alle 15.362 registrate nello stesso arco temporale del 2025, con un incremento dell’8,2%. Nello stesso periodo, i passaporti stampati sono passati da 15.114 a 17.674, con un aumento del 16,9%. Il dato assume particolare rilievo anche alla luce della progressiva diffusione del servizio “Polis” di Poste Italiane, finalizzato ad agevolare l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei Comuni con popolazione inferiore a 15.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Passaporti in ufficio postale: 206mila documenti in due anni Comune, in tre mesi rilasciate 35 mila Carte d'identità elettroniche: a marzo 6.366 documenti in più rispetto al 2025Nei primi tre mesi del 2026 sono state rilasciate circa 35 mila Carte d'identità elettroniche. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: In 78 uffici postali di Lecco e provincia è ora possibile richiedere e rinnovare il passaporto; Il servizio passaporti in tutti i settemila uffici postali del progetto Polis; In coda all’ufficio immigrazione di Roma per ore, giorni, notti; Passaporto, via libera al rilascio in 7.500 uffici di Poste Italiane: cosa sapere. Passaporti a Bergamo, oltre 17 mila stampati in quattro mesi (+17%), ma per molte prenotazioni si va al 2027. Una richiesta ha fatto scattare l'arresto di una cinquantenne per ...L'incidenza del servizio Polis delle Poste per acquisire le richieste e l'imbuto per gli appuntamenti tramite l'agenda passaporti ... bergamo.corriere.it Passaporto, via libera al rilascio in 7.500 uffici di Poste Italiane: cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Passaporto, via libera al rilascio in 7.500 uffici di Poste Italiane: cosa sapere ... tg24.sky.it RIAPERTO AL PUBBLICO L’UFFICIO POSTALE DI SAN BARTOLOMEO IN CASTAGNOLE DELLE LANZE: AL VIA I SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL RILASCIO PASSAPORTI Ha riaperto ufficialmente al pubblico l’ufficio postale di San Bart - facebook.com facebook