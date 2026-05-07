A Bergamo, è stato avviato un progetto che prevede la gestione condivisa di due spazi verdi nel centro cittadino. La gestione del chiosco e della manutenzione delle aree è stata affidata a una coop locale, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e promuovere l’inclusione sociale. Le aree interessate sono il Parco Goisis e l’area del Galgario, che saranno curate attraverso un modello di collaborazione tra enti e cittadini.

LA NOVITÀ. Affidata a Brothers All la gestione del chiosco e la cura condivisa delle due aree verdi cittadine. La Giunta comunale di Bergamo ha approvato il patto di collaborazione con l’associazione Brothers All Odv per la gestione del chiosco del Parco Goisis e la cura condivisa del Parco Goisis e del Parco del Galgario. L’associazione Brothers All Odv, realtà del Terzo Settore attiva sui temi della marginalità e della povertà presieduta da Bruno Melis, utilizzerà il chiosco del Parco Goisis come sede per incontri, laboratori, attività informative e momenti aperti al quartiere. Il locale comunale verrà sistemato nei prossimi mesi con lavori di pulizia e tinteggiatura e sarà operativo da luglio.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo, Parco Goisis e Galgario: al via un progetto di gestione condivisa e inclusione sociale

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