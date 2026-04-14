Parco della Terramara gestione condivisa tra Modena e Castelnuovo prorogata al 2029

La gestione del Parco della Terramara, situato tra Modena e Castelnuovo Rangone, è stata prorogata fino al 2029. La collaborazione tra i due comuni, avviata per valorizzare il parco e il museo all'aperto di Montale, continua e si rafforza nel tempo. La condivisione delle responsabilità riguarda sia le attività di tutela che quelle di promozione dell’area, coinvolgendo le amministrazioni locali in un progetto comune.

Prosegue e si rafforza la collaborazione tra il Comune di Modena e il Comune di Castelnuovo Rangone per la valorizzazione del Parco e del Museo all'aperto della Terramara di Montale. Nella seduta di lunedì 13 aprile il Consiglio comunale ha approvato, con voto unanime, la delibera illustrata.🔗 Leggi su Modenatoday.it Parco della Resistenza a Modena, manutenzione del verde congiunta tra enti ed esperti"Il Parco della Resistenza è monitorato in modo congiunto dagli assessorati ai Parchi, all'Ambiente e ai Lavori pubblici, con il supporto di un... Concessioni valide fino al dicembre 2029, in gara la gestione delle spiagge attrezzateSarzana, 25 marzo 2026 – Al via le procedure per affidare in sub-concessione, da questa estate, le quattro porzioni di libere attrezzate ricavate... Al Parco archeologico della Terramara di Montale sono attive due nuove installazioni multimediali Accompagnano il pubblico alla scoperta del funerale di un guerriero, tra corteo, pira, raccolta delle ossa, cerimonia finale e permettono di conoscere meglio - facebook.com facebook