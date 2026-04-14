Parco della Terramara gestione condivisa tra Modena e Castelnuovo prorogata al 2029

Da modenatoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La gestione del Parco della Terramara, situato tra Modena e Castelnuovo Rangone, è stata prorogata fino al 2029. La collaborazione tra i due comuni, avviata per valorizzare il parco e il museo all'aperto di Montale, continua e si rafforza nel tempo. La condivisione delle responsabilità riguarda sia le attività di tutela che quelle di promozione dell’area, coinvolgendo le amministrazioni locali in un progetto comune.

Prosegue e si rafforza la collaborazione tra il Comune di Modena e il Comune di Castelnuovo Rangone per la valorizzazione del Parco e del Museo all'aperto della Terramara di Montale. Nella seduta di lunedì 13 aprile il Consiglio comunale ha approvato, con voto unanime, la delibera illustrata.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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