Truffe agli anziani | Caltanissetta lancia presidio attivo contro frodi

A Caltanissetta, l’ANCoS APS di Confartigianato ha istituito un presidio attivo per contrastare le truffe rivolte agli anziani. L’iniziativa fa parte della campagna nazionale PIÙ SICURI INSIEME, giunta alla sua sesta edizione, e mira a sensibilizzare e proteggere le persone più vulnerabili dai raggiri e dalle frodi.

L'ANCoS APS di Confartigianato Caltanissetta ha deciso di unirsi ufficialmente alla campagna nazionale PIÙ SICURI INSIEME, un'iniziativa giunta alla sua sesta edizione per proteggere gli anziani dalle truffe. Questa adesione, annunciata nel territorio nisseno il 9 marzo 2026 alle ore 10:44, prevede una massiccia distribuzione di materiale informativo e la realizzazione di giornate di volontariato sul campo. La mossa è coordinata con il Ministero dell'Interno e le Forze dell'Ordine, mirando a contrastare un fenomeno che colpisce in modo sproporzionato le persone più fragili della società. Giuseppe Difrancesco, presidente dell'associazione, ha sottolineato come l'informazione sia lo strumento principale per evitare conseguenze gravi, ringraziando istituzioni locali come il Comune, il Prefetto e i Vigili Urbani per il supporto quotidiano.