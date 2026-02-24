la polizia di stato lancia a casa sanremo la campagna insospettabili contro le frodi online

Durante il Festival di Sanremo, la Polizia di Stato ha presentato a Casa Sanremo la campagna “InsospettABILI”, nata per combattere le truffe online. Questa iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico sui rischi delle frodi digitali e a fornire strumenti pratici per riconoscerle. La scelta di coinvolgere il pubblico tra artisti, addetti ai lavori e visitatori rende più efficace la comunicazione. La campagna continuerà anche dopo la manifestazione.

In occasione della 76ª edizione del Festival di Sanremo, la Polizia di Stato ha inaugurato a Casa Sanremo la nuova campagna di prevenzione contro truffe e raggiri digitali: “InsospettABILI: sviluppiamo abilità contro le frodi online”. Il progetto è promosso dalla Polizia Postale e realizzato in collaborazione con Giffoni Film Festival e Generazioni Connesse, con il contributo esclusivo della Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria e di Fondo Sviluppo. L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: aumentare la consapevolezza digitale di giovani, famiglie e cittadini di ogni età, aiutandoli a riconoscere le principali tecniche usate dai truffatori in rete. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

