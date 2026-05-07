Benny Cup a Ciriè una giornata all' insegna della prevenzione oncologica attraverso lo sport

A Ciriè si è tenuta una giornata dedicata alla prevenzione oncologica attraverso attività sportive, coinvolgendo numerosi partecipanti. L’evento si è concentrato su iniziative mirate alla sensibilizzazione e alla promozione di uno stile di vita sano, con momenti di condivisione e solidarietà. La manifestazione ha rappresentato un’occasione per unire sport e salute, offrendo anche spazi di riflessione e di supporto tra i presenti.

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