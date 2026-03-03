Una giornata all’Ersu all’insegna della prevenzione

L’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo organizza una giornata dedicata alla prevenzione presso la residenza “Santi Romano”. L’evento è promosso dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e prevede l’apertura delle strutture per incontri e attività informative rivolte agli studenti. La giornata mira a sensibilizzare sulla cura della salute e sulla prevenzione delle principali criticità.

L'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo (ERSU) apre le porte della residenza "Santi Romano" a una speciale giornata di prevenzione promossa dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo. L'iniziativa, organizzata dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asp, rientra nel programma straordinario "Settimana della Salute Femminile" che culminerà domenica 8 marzo con la Giornata internazionale della donna. Mercoledì 4 marzo, in concomitanza con la Giornata mondiale contro il Papilloma Virus, medici e operatori sanitari saranno a disposizione di studentesse e studenti dell'Università degli Studi di Palermo nei locali dell'Edificio 1 della residenza "Santi Romano" (Viale delle Scienze) per attività di informazione e di vaccinazione anti-HPV9.