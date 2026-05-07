benevento supercoppa vetrina per tanti in cerca di riconferma

A Benevento si avvicina la fase decisiva della Supercoppa, con le squadre impegnate a ottenere una vittoria o almeno un pareggio contro l’Arezzo per mantenere vive le possibilità di qualificazione. La partita successiva, prevista per il 16 maggio al “Romeo Menti”, vedrà una delle contendenti affrontare il Vicenza, attualmente in testa nel triangolare con tre punti e una differenza reti di +3 dopo aver battuto i toscani 5-2 in trasferta.

Tempo di lettura: 2 minuti Battere l’Arezzo (o almeno non perdere) per giocarsi la Supercoppa il 16 maggio al “Romeo Menti” contro il Vicenza, squadra che comanda la classifica del triangolare con 3 punti e +3 di differenza reti dopo aver rifilato un sonoro 5-2 a domicilio ai toscani. L’atteggiamento dei giallorossi durante questa settimana è di quelli giusti con la squadra che si sta allenando a ritmi altissimi per cercare di portare a casa un trofeo che darebbe ulteriore prestigio alla già straordinaria stagione della Strega. Le notizie provenienti dall’Imbriani parlano di un Floro Flores intenzionato a schierare la migliore formazione possibile e per tanti quella di sabato sarà una ulteriore importante vetrina per dimostrare di essere utili anche in B.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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