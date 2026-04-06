Il 12 aprile si svolge un voto cruciale in Ungheria, con il primo ministro in carica che cerca di ottenere una nuova elezione. La competizione vede affrontarsi Orbán e il partito di opposizione, in un contesto in cui le relazioni con l’Unione Europea, la Russia e l’Ucraina sono al centro delle discussioni. La campagna elettorale ha visto confronti serrati tra le parti, mentre le aspettative sui risultati sono molto alte.

Il 12 aprile si sancirà il futuro dell’Ungheria. Questa domenica, infatti, i cittadini ungheresi saranno chiamati a rinnovare il Parlamento e il governo del proprio Paese nelle elezioni parlamentari. Di più, perché i due principali schieramenti che si affronteranno, ovvero Fidesz, guidato dell’attuale premier Viktor Orbán, e Tisza, dello sfidante Péter Magyar, sono latori di interessi sostanzialmente antitetici. Relazioni con le istituzioni europee, supporto all’Ucraina, rapporti con la Russia, economia e immigrazione. I due candidati, appartenenti entrambi al campo politico sommariamente definibile come «destra», non potevano tuttavia essere più diversi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ungheria al voto, Orbán cerca la riconferma contro Bruxelles e Kiev

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