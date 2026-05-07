Nella giornata di oggi, i Carabinieri di Benevento hanno effettuato un'operazione che ha portato all'arresto di due persone. Un uomo, evaso dalla detenzione, è stato rintracciato in città e portato in cella. Contestualmente, un cinquantenne condannato per reati di truffa e spaccio di sostanze stupefacenti è stato fermato dai militari. Durante le operazioni sono stati sequestrati alcuni oggetti e documenti utili alle indagini.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'evaso a circolare in Corso Garibaldi?. Chi è il cinquantenne condannato per truffa e spaccio?. Cosa hanno trovato i Carabinieri nella camera del trentaseenne?. Perché le autorità hanno intensificato i controlli nel centro storico?.? In Breve Un 50enne condannato per truffa e spaccio deve scontare 4 anni e 10 mesi.. Perquisizione a un 36enne ha portato al sequestro di 64 grammi di hashish.. L'evasione del 34enne è avvenuta in Corso Garibaldi al civico 47.. I reati del condannato risalgono ai periodi temporali del 2019 e 2022.. I Carabinieri della Compagnia di Benevento hanno condotto un operativo di controllo capillare sul territorio che ha portato all’arresto di un 34enne per evasione al civico 47 di Corso Garibaldi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benevento, raid dei Carabinieri: arrestati un evaso e un condannato

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