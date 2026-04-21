Nel centro di Benevento, i Carabinieri hanno eseguito un'operazione di controllo che ha portato all'individuazione di parcheggiatori abusivi e alla scoperta di un traffico di cocaina. Durante le verifiche, sono state identificate persone coinvolte in attività illegali e sequestrati quantitativi di sostanza stupefacente. L'intervento si inserisce in una serie di controlli mirati alla sicurezza urbana nella zona.

I Carabinieri della Compagnia di Benevento hanno condotto un’operazione di controllo capillare nel cuore del capoluogo sannita, colpendo il fenomeno dei parcheggiatori abusivi e sventando un traffico di stupefacenti. L’intervento ha interessato zone nevralgiche come il centro cittadino e i pressi dell’ospedale San Pio, portando all’identificazione di due soggetti illegali, al sequestro di cocaina presso l’abitazione di un quarantunenne e alla segnalazione di due giovani per possesso di marijuana vicino allo stadio comunale. Controllo urbano e repressione del decoro violato. Le pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile si sono concentrate su aree dove la gestione dello spazio pubblico è spesso soggetta a tentativi di sfruttamento illecito.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benevento: raid dei Carabinieri tra parcheggiatori e cocaina

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