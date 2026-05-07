Benevento controlli Carabinieri | arresti e denunce per droga

Nelle ultime ore, i Carabinieri hanno svolto controlli straordinari sul territorio, portando all’arresto di alcune persone e alla denuncia di altre. Le operazioni hanno riguardato principalmente attività di contrasto allo spaccio di droga, con verifiche su vari soggetti e luoghi. Durante i controlli, sono stati individuati e fermati alcuni soggetti con precedenti, tra cui uno che era evaso dall’ospedale e un altro con un ordine di carcerazione ancora in essere.

Trump attacca Papa Leone XIV: “Sta mettendo in pericolo i cattolici”. La replica del Vaticano Evasione, spaccio e ordine di carcerazione: tre interventi dei Carabinieri nel corso dei controlli straordinari sul territorio. Nel corso delle operazioni, i militari hanno arrestato un 34enne del posto, già sottoposto ai domiciliari, sorpreso in evasione in Corso Garibaldi senza autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria. Infine, un 36enne è stato denunciato in stato di libertà dopo essere stato trovato in possesso di 64 grammi di hashish durante una perquisizione domiciliare. Le persone coinvolte sono state trasferite o deferite all’Autorità Giudiziaria competente.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Benevento, controlli Carabinieri: arresti e denunce per droga Notizie correlate Litorale Romano. Maxi controlli dei Carabinieri per il ponte del 25 Aprile. 8 arresti, 16 denunce, sanzioni per oltre 34mila euro. Sequestrati coltelli e drogaCronache Cittadine OSTIA FIUMICINO FREGENE – Nel corso dell’ultimo fine settimana, in concomitanza con le festività del 25 Aprile, i L'articolo... Leggi anche: Controlli dei carabinieri a Pisa: arresti e denunce Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sannio, controlli durante ponte del Primo Maggio: arresti, denunce e sanzioni; Cronaca - Studenti dell'Istituto ''Bosco Lucarelli'' in visita alla Compagnia Carabinieri di Benevento; Arrestato 42enne ad Avella per spaccio: Carabinieri in azione contro la droga; Armi, sfruttamento del lavoro ed evasione: denunce e arresti in Irpinia. Sannio, controlli durante ponte del Primo Maggio: arresti, denunce e sanzioniNel weekend caratterizzato dal ponte del 1° Maggio, in concomitanza con la Festa dei Lavoratori e l’intenso traffico turistico, i Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento, guidati dal Colonnel ... ntr24.tv Valle Telesina, guida senza patente e recidiva: denunciato e auto sequestrataControlli straordinari nel Sannio: in Valle Telesina denunciato un uomo senza patente. Arresti per furto e verifiche su strada. fremondoweb.com Benevento-Viola, Cadeo: "Gara-2 da non sottovalutare". E dà notizie sul recupero di Laquintana - facebook.com facebook