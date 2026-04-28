Litorale Romano Maxi controlli dei Carabinieri per il ponte del 25 Aprile 8 arresti 16 denunce sanzioni per oltre 34mila euro Sequestrati coltelli e droga

Nel fine settimana del 25 Aprile, lungo il litorale romano sono stati intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine. Durante le operazioni sono state arrestate otto persone, denunciate sedici altre e sono state elevate sanzioni per oltre 34mila euro. Sono stati sequestrati coltelli e sostanze stupefacenti, mentre sono stati effettuati numerosi controlli su strada e in alcune aree pubbliche della zona.

Cronache Cittadine OSTIA FIUMICINO FREGENE – Nel corso dell’ultimo fine settimana, in concomitanza con le festività del 25 Aprile, i L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Litorale Romano. Maxi controlli dei Carabinieri per il ponte del 25 Aprile. 8 arresti, 16 denunce, sanzioni per oltre 34mila euro. Sequestrati coltelli e droga Notizie correlate Ardea, maxi controlli dei carabinieri: 7 denunce e furti di energia per oltre 50mila euroArdea, 24 marzo 2026 – Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Ardea,... Pontecorvo. Controlli straordinari dei Carabinieri nel sud della provincia. Denunce, attività sospese e sanzioni per 16.500 euroCronache Cittadine PONTECORVO – Nel week-end appena trascorso, nei comuni di Pontecorvo, Ceprano, Aquino e San Giovanni Incarico, i Carabinieri della... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ostia, oltre un chilo di cocaina in un deposito. 5 arresti nel blitz sul litorale; Ostia, controlli straordinari sul litorale: 40 agenti in campo contro abusivi, illegalità e sosta selvaggia; Maxi controlli della Polizia Locale sulla movida: 1.500 verifiche e stretta su alcol e abusivismo; Roma. Quarticciolo. Maxi operazione dei Carabinieri. Chiusura strade e controlli con droni. 12 arresti. Sequestrate oltre 200 dosi di droga. Ostia, controlli sul litorale: sequestrato un altro stabilimento balneareNuovo blitz contro l'abusivismo sul litorale romano. La sezione di polizia giudiziaria della Procura di Roma specializzata in reati urbanistici, la polizia locale del X Gruppo Mare, il 6^ Nucleo opera ... rainews.it Ostia, controlli e sequestri di stabilimenti sul litorale romano. Zevi: La stagione degli abusi è finitaIl Consiglio di Stato lo ha confermato: ora la nuova estate romana può cominciare. Da venerdì 1 maggio parte la stagione balneare 2026 di Ostia, ma questa sarà storica: stop alle concessioni trentenna ... fanpage.it Maxi operazione dei carabinieri sul litorale romano Leggi https://www.ilmamilio.it/wp/2026/04/28/maxi-operazione-dei-carabinieri-sul-litorale-romano/ - facebook.com facebook Picnic alla Riserva Naturale Statale del Litorale Romano ift.tt/2HdVu0j x.com