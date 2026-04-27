Nel corso di controlli svolti dai carabinieri a Pisa il 27 aprile 2026, sono stati arrestati alcuni soggetti e altre persone sono state denunciate. Le operazioni hanno coinvolto diverse zone della città, con verifiche su veicoli e persone. Durante le attività sono stati sequestrati alcuni oggetti, e sono stati effettuati controlli a campione tra i cittadini. L’intervento ha portato anche alla segnalazione di persone per possesso di sostanze stupefacenti.

Pisa, 27 aprile 2026 – Arresti, denunce e controlli sul territorio. È il bilancio dell’attività svolta dai carabinieri del Comando provinciale di Pisa nel corso della settimana del 25 aprile, nell’ambito delle strategie condivise in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura. L’obiettivo è stato il monitoraggio del territorio per garantire la sicurezza pubblica, prevenire reati e contrastare condotte pericolose, sia in ambito urbano che stradale. Tra gli interventi, il 25 aprile i carabinieri della stazione di Pisa hanno rintracciato e arrestato un 43enne destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Controlli dei carabinieri a Pisa: arresti e denunce

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