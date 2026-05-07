Benetton sta attuando un piano di ristrutturazione che ha portato a una riduzione di circa 500 dipendenti in due anni. Attualmente, il numero di lavoratori impiegati nel gruppo si aggira intorno alle 600 unità. Contestualmente, l’azienda prevede di raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2026. La strategia di riorganizzazione ha modificato la composizione del personale e l’organico complessivo.

TREVISO - La “dieta” Sforza restituisce a Benetton un nuovo aspetto. Con il gruppo delle magliette colorate che passa, nel giro di due anni, da oltre mille dipendenti a circa 600. E la cura porta i conti in ordine. Ora non si può dire che splenda il sole sopra a Castrette, il quartier generale e fulcro della trasformazione del gruppo trevigiano, considerato che il 2025 si è chiuso in perdita. Ma il rosso, oltre ad essere più contenuto degli anni precedenti, era pur sempre previsto dal piano del ceo Claudio Sforza. Il quale aveva fissato, sempre nelle previsioni, il pareggio di bilancio per il 2026. Una prospettiva che è stata ulteriormente confermata.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Benetton, la cura funziona: 500 dipendenti in meno e bilancio in pareggio nel 2026

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