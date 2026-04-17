Benedetta primavera | Riccardo Braschi dall' esordio in Conference al futuro della Fiorentina

Il 17 aprile 2026, si parla di Riccardo Braschi, attaccante che ha iniziato la sua carriera arrivando in Conference League. La sua crescita ha attirato l’attenzione sulla sua evoluzione in campo, con paragoni ai grandi bomber del passato. La Fiorentina, squadra in cui gioca, sta monitorando il suo sviluppo e il suo possibile contributo in vista del futuro. La scena calcistica si concentra sulle potenzialità del giovane attaccante e sul suo ruolo nella squadra.

Firenze, 17 aprile 2026 – La mitraglia alla Batistuta e i movimenti alla Cavani, un bomber fiorentino per la Fiorentina. Per la serie Benedetta Primavera: quando i talenti li abbiamo in casa, oggi parliamo di un giocatore di cui già si è sentito parlare nel corso degli ultimi mesi e che potrebbe tornare alla ribalta nel finale di stagione, Riccardo Braschi. Il classe 2006 ha fatto il suo esordio in prima squadra il 12 marzo in Conference League contro il Rakow entrando all'82' sul risultato di 1-1, alla fine i Viola hanno vinto allo scadere. Dopo la sfida, alcune immagini hanno catturato le lacrime di gioia della punta centrale per aver fatto il suo esordio con la maglia della sua squadra del cuore.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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