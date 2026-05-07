Belvedere colpo di scena | Clementini rinuncia alla vendita e rilancia

Nelle ultime ore, la situazione intorno alla vendita di un complesso immobiliare a Belvedere ha subito un improvviso cambiamento. Dopo aver annunciato la cessione, il presidente ha comunicato di aver deciso di ritirare l’offerta e di rimettere in gioco l’immobile. La decisione arriva a soli due giorni di distanza dalla prima comunicazione, e si ipotizzano problemi strutturali come motivo principale di questa svolta.

? Cosa scoprirai Perché Clementini ha cambiato idea in sole quarantotto ore?. Quali criticità strutturali hanno spinto il presidente verso la crisi?. Come influirà la mancanza di un campo proprio sul futuro?. Chi dovrà intervenire per risolvere i problemi logistici del club?.? In Breve Clementini punta a risolvere i problemi logistici presso lo Zecchini e il Palazzoli.. Il dietrofront avviene dopo quarantotto ore dall'ipotesi di lasciare il club.. La stabilità dipende dal coordinamento tra Brezzi, Giallini e la famiglia Clementini.. Il club rappresenta la seconda realtà calcistica di Grosseto dopo il Grosseto.. Federico Clementini ha ribaltato la sua posizione sul futuro del Belvedere giovedì 07 maggio 2026, passando dalla proposta di vendere il titolo sportivo al rilancio totale del progetto rossonero.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Belvedere, colpo di scena: Clementini rinuncia alla vendita e rilancia Notizie correlate Leggi anche: Giallo della ricina, colpo di scena: l'avvocato del marito rinuncia all'incarico Avvelenate da ricina, nuovo colpo di scena: il legale del padre rinuncia all’incaricoSarebbero stateavvelenate da ricinala giovaneSaraDi Vitae la madreAntonellaDi Ielsi,decedutea Pietracatella, in provincia diCampobasso, pochi giorni... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Belvedere, Clementini cambia idea: dal vendo tutto al rilancio del progetto; Calcio dilettanti. Dozzese, una sconfitta che costa la retrocessione in Prima Categoria; Garlasco, colpo di scena: interrogatorio anche per le gemelle Cappa e per Marco Poggi, fratello di Chiara; La prima giornata premia il ritorno de Il Diavolo Veste Prada. Il belvedere 21 è chiuso dal 7 giugno al 9 luglio - facebook.com facebook