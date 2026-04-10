Giallo della ricina colpo di scena | l' avvocato del marito rinuncia all' incarico

Nella vicenda di Pietracatella, il penalista che aveva assistito il marito di una donna coinvolta nel caso ha deciso di lasciare improvvisamente il suo incarico. La decisione è stata comunicata di recente, senza ulteriori spiegazioni, suscitando nuove domande sullo sviluppo dell’indagine sulla ricina. Finora, l’avvocato aveva rappresentato il marito, ma ora non è più disponibile a proseguire nella difesa.

Giallo di Pietracatella, nuovo colpo di scena. Arturo Messere, il penalista che finora aveva assistito Gianni Di Vita, ha deciso improvvisamente di rassegnare le dimissioni dal suo incarico. L'annuncio è arrivato nella mattinata di oggi, quando il legale ha comunicato ufficialmente la propria scelta al diretto interessato. Interpellato sull'improvviso dietrofront, Messere si è limitato a motivare la decisione con generici "motivi contingenti". La rinuncia giunge in un momento cruciale dell'attività investigativa. Solo pochi giorni fa, Gianni Di Vita e la figlia Alice erano stati sottoposti a una maratona di audizioni in Questura, durate oltre dieci ore, per ricostruire ogni dettaglio di quanto accaduto in quella casa dopo lo scorso Natale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Giallo della ricina, nuovo colpo di scena: l’avvocato di Gianni Di Vita rinuncia all’incaricoCampobasso, 10 aprile 2026 - Nuovo colpo di scena nel caso di Pietracatella, il cosiddetto giallo della ricina.

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