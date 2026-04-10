Una donna è stata trovata avvelenata con ricina, e la procura di Larino ha aperto un’indagine contro ignoti, con l’accusa di omicidio premeditato. Nel frattempo, il legale incaricato di rappresentare il padre della vittima ha deciso di rinunciare all’incarico. La vicenda si sviluppa con diversi elementi ancora da chiarire e senza ancora sospetti ufficiali. La procura prosegue le indagini per ricostruire le dinamiche dell’accaduto.

Sarebbero stateavvelenate da ricinala giovaneSaraDi Vitae la madreAntonellaDi Ielsi,decedutea Pietracatella, in provincia diCampobasso, pochi giorni dopo la cena della viglia di Natale e incircostanze ancora al vaglio delle autorità.Cambiadunquela strategia difensiva di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne: questa variazione sarebbe avvenuta in seguito allarinuncia dell’avvocato Arturo Messere alla difesa dell’uomo, scelta comunicata questa mattina. La decisione, motivata daragioni contingentinon specificate, segna unasvolta nel caso. Messere, noto penalista di vasta esperienza in Molise,sarà sostituito dall’avvocato Vittorino Facciolla, figura di rilievo politico e legale, consigliere regionale edex segretario regionale del Partito Democratico, partito in cui lo stesso Di Vita ha ricoperto a lungo il ruolo ditesoriere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Avvelenate da ricina, nuovo colpo di scena: il legale del padre rinuncia all’incarico

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Giallo della ricina, nuovo colpo di scena: l’avvocato di Gianni Di Vita rinuncia all’incaricoCampobasso, 10 aprile 2026 - Nuovo colpo di scena nel caso di Pietracatella, il cosiddetto giallo della ricina.

Temi più discussi: Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina. Il sospetto di un delitto premeditato: chi ha colpito e quali erano i veri obiettivi?; Madre e figlia morte a Natale: Avvelenate con la ricina. Si indaga per omicidio; Mamma e figlia avvelenate a Campobasso, cosa sappiamo sull'indagine; Vita in diretta 2025/26 - Madre e figlia avvelenate dalla ricina, cos’è e dove si trova il veleno - 01/04/2026 - Video.

Giallo della ricina, nuovo colpo di scena: l’avvocato di Gianni Di Vita rinuncia all’incaricoIl penalista Arturo Messere che finora aveva assistito il marito e il padre delle due donne morte avvelenate ha deciso improvvisamente di rassegnare le dimissioni per motivi contingenti ... msn.com

Madre e figlia morte avvelenate con la ricina, Bruzzone sul malore di Gianni Di Vita: Qualcosa non tornaLe perplessità della criminologa Roberta Bruzzone su Gianni Di Vita, marito e padre della madre e figlia morte per presunto avvelenamento da ricina ... virgilio.it

Giallo di Campobasso. Più di 10 ore di interrogatori per i familiari di mamma e figlia morte avvelenate dopo il pranzo di Natale forse da Ricina. Le risposte di padre e figlia sarebbero concordanti anche se su alcuni punti non avrebbero convinto gli investigatori. - facebook.com facebook

Campobasso: svolta su madre e figlia morte a Natale, furono avvelenate da ricina. Svolta nelle indagini sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute tra il 27 e il 28 dicembre all'ospedale Cardarelli di Campobasso do x.com