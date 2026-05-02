L’inconsapevole trascuratezza di Delia che mette mano alle parole di Bella Ciao col felice proposito di allargare l’orizzonte del canto della Liberazione a tutta l’umanità e non solo ai partigiani ( perciò la sostituzione di “partigiano” con “essere umano” ), ci fa capire che su quel palco e – temiamo – anche sotto quel palco Bella Ciao è più il ricordo vivo della Casa di carta, una serie Netflix, che della lotta al nazifascismo. Solo così si può purtroppo spiegare l’ingenua manomissione delle parole che hanno svuotato, proprio nel passaggio chiave, il senso del canto. Vogliamo sperare che Delia, che tra l’altro ha una voce sopraffina, non sapese che cancellare la parola “partigiano” significava togliere dal canto il suo protagonista, l’autore collettivo della lotta sanguinosa e vittoriosa per liberare l’Italia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Se Delia non sa quel che canta. L’ingenua manomissione di Bella Ciao al Concertone si può spiegare solo in un modo

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