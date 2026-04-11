Beko la mobilitazione dei lavoratori non si ferma

La vertenza Beko prosegue con i lavoratori che manifestano attenzione e chiedono chiarimenti, mentre la situazione rimane caratterizzata da momenti di attesa e tensione. La mobilitazione dei dipendenti si mantiene attiva, mantenendo alta l’attenzione sulla vicenda. Nessuna soluzione è stata ancora trovata e le parti coinvolte continuano a seguire gli sviluppi, senza ulteriori comunicazioni ufficiali.

Tra attesa, tensione e richieste di risposte concrete, la vertenza Beko continua a essere al centro dell’attenzione. I lavoratori si sono riuniti in assemblea per fare il punto su una situazione ancora incerta e per prepararsi ai prossimi passaggi decisivi, a partire dal tavolo ministeriale del 28 a Roma. "Il mondo viaggia a velocità esagerata, con la volontà di fare, le cose si fanno – spiega Massimo Martini, delegato Uil Uilm alla vertenza Beko –. Al momento non vedo questa volontà, questo mi preoccupa. Serve volontà politica e istituzionale di costruire qui qualcosa di serio e concreto, per fare questo noi dobbiamo esserci. I lavoratori la partita l’hanno già persa perché hanno perso il lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Beko, la mobilitazione dei lavoratori non si ferma Leggi anche: Presidio ai cancelli della Ac Boilers, la mobilitazione dei 121 lavoratori: "Il Ministero ci convochi subito" Leggi anche: Beko, il tempo stringe. Boldrini tra i lavoratori: "Ora servono risposte"