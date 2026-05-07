Beethoven al Filarmonico | il debutto storico della Missa solemnis

Al Teatro Filarmonico di Verona si è tenuto il debutto della “Missa solemnis” di Ludwig van Beethoven, un evento che ha coinvolto due serate caratterizzate da un'intensa interpretazione musicale. La performance ha visto esibirsi un coro e un’orchestra sotto la direzione di un direttore d’orchestra di rilievo, attirando un pubblico numeroso e appassionato. L’esecuzione ha rappresentato un momento importante per il teatro, che ha ospitato per la prima volta questa composizione.

Due giorni di straordinaria intensità artistica al Teatro Filarmonico di Verona con l'atteso debutto della “Missa solemnis” di Ludwig van Beethoven. L’evento, in programma venerdì 8 maggio alle 20 con replica sabato 9 alle 17, segna una tappa fondamentale per la Fondazione Arena di Verona, che.🔗 Leggi su Veronasera.it Beethoven Missa solemnis Harnoncourt Notizie correlate Musorgskij e Dvo?ák: quadri in musica al Teatro FilarmonicoE se i quadri fossero musica? La risposta, almeno per le tele dell’amico Hartmann, l’ha data Musorgskij. Al Toniolo l'orchestra della Fenice con un concerto dedicato a Mozart e BeethovenNuovo appuntamento per la stagione di concerti organizzata dal Settore cultura del Comune di Venezia con Amici della musica di Mestre: martedì 17... Contenuti utili per approfondire Al Carani la celebre Pastorale di Beethoven. Côrte-Real dirige la Filarmonica ToscaniniSul manoscritto della prima esecuzione, avvenuta il 22 dicembre 1808 a Vienna, Ludwig Van Beethoven scrisse che la sua Sesta Sinfonia, la Pastorale, era più espressione del sentimento che pittura. ilrestodelcarlino.it Filarmonica Marchigiana fra Beethoven e GlassStasera al teatro Alighieri l’orchestra diretta da Luigi Pivano con un programma fra passato e futuro. Nella prima parte ci sarà Marco Scolastra al piano. ilrestodelcarlino.it