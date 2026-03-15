Al Toniolo l' orchestra della Fenice con un concerto dedicato a Mozart e Beethoven

Martedì 17 marzo alle 19, al Teatro Toniolo di Mestre, l'orchestra della Fenice si esibirà in un concerto dedicato a Mozart e Beethoven. L'evento fa parte della stagione di concerti promossa dal Settore cultura del Comune di Venezia in collaborazione con gli Amici della musica di Mestre. L’orchestra porterà sul palco un programma che include composizioni di entrambi i compositori.

Nuovo appuntamento per la stagione di concerti organizzata dal Settore cultura del Comune di Venezia con Amici della musica di Mestre: martedì 17 marzo, alle ore 19.30, il Teatro Toniolo ospita l'orchestra del Teatro “La Fenice” con un programma dedicato a Mozart e Beethoven. Sotto la direzione di Andrea Chinaglia, l’orchestra proporrà un programma di straordinaria raffinatezza, che mette in dialogo le figure di Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven. Il concerto si aprirà con l’ouverture da “Le nozze di Figaro”, che introduce con vivacità il clima dell’opera e coinvolge fin dalle prime battute. Seguirà la “Sinfonia n. 40 in sol... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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