Musorgskij e Dvo?ák | quadri in musica al Teatro Filarmonico

Al Teatro Filarmonico si è tenuto uno spettacolo dedicato alla musica ispirata alle opere di Hartmann. Il compositore Musorgskij ha creato un ciclo di brani che evocano le immagini dei dipinti dell’amico, trasformando le tele in composizioni musicali. La performance ha presentato un viaggio tra note e quadri, unendo due forme artistiche in un’unica espressione.

E se i quadri fossero musica? La risposta, almeno per le tele dell’amico Hartmann, l’ha data Musorgskij. I suoi immaginifici Quadri di un’esposizione risuonaneranno al Teatro Filarmonico venerdì 17 e sabato 18 aprile grazie ai mille colori dell’orchestrazione di Ravel. In apertura di programma.🔗 Leggi su Veronasera.it In teatro per riflettere ’Femminile singolare’. Dai quadri alla musicaUn viaggio tra arte, letteratura e musica per riflettere sul ruolo della donna nella società. Giovanni Allevi al Teatro Filarmonico per il suo "PianoSolo Tour"Sanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Giovanni Allevi... GIOVANNI ALLEVI - TOUR 2025-2026 13-04-2026 VERONA - Teatro Filarmonico 18-04-2026 FIRENZE - Teatro del Maggio 19-04-2026 TRENTO - Auditorium Santa Chiara (SOLD OUT) 21-04-2026 TORINO - Teatro Colosseo (SOLD OUT) 04-05-2026 PARM - facebook.com facebook