Beccato con crack e cocaina | un arresto a Pagani

A Pagani, un uomo con le iniziali V.G. è stato arrestato dalle forze dell'ordine con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Durante un controllo, sono state trovate con lui una dose di crack e di cocaina. L’arresto è avvenuto nel corso di un intervento di routine nelle ore serali. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il procedimento giudiziario è in corso.

Un uomo, V.G le sue iniziali, è stato arrestato a Pagani per detezione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di un controllo, infatti, i carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore lo hanno trovato in possesso di circa 8,5 grammi cocaina e.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Blitz sulla Casilina: 50g crack, 30g cocaina e un arresto violentoUn arresto clamoroso sulla Casilina ha scosso la tranquillità della strada laziale. Battipaglia, arresto per droga e arma clandestina: sequestrati cocaina, hashish, crack e una pistolaNuova operazione dei Carabinieri a Battipaglia, dove nei giorni scorsi è stato eseguito un arresto nell’ambito di un’attività condotta dal Nucleo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Beccato durante una cessione di droga ad un cliente: denunciato un uomo per spaccio; Catania, centauro coinvolto in un incidente trovato con quaranta grammi di droga addosso: arrestato; Si stanno diffondendo le crack house. Otto persone al giorno chiedono aiuto a Ingrado; Crack nascosto in un climatizzatore e spaccio tra le vie di Palermo: arrestato 37enne. Le ho trovate a terra, beccato con dosi di crack, 18enne incensurato arrestato a CastellammareContinua a dilagare, a Napoli e provincia, il fenomeno degli spacciatori giovani e incensurati, in cerca di soldi facili. L'ultimo episodio, in ordine di tempo, arriva da Castellammare di Stabia, dove ... fanpage.it Sorvegliato speciale, viola l'obbligo di dimora: trovato con crack e hashishSorvegliato speciale, viene beccato con la droga e in un comune diverso da quello di residenza. Finisce in manette. E' la sorte capitata ad un 51enne di Nocera Inferiore, fermato e arrestato dai ... ilmattino.it Beccato in centro, ma era agli arresti domiciliari https://www.quinewscuoio.it/santa-maria-a-monte-beccato-in-centro-ma-era-agli-arresti-domiciliari.htm - facebook.com facebook Hej @Leorbat_Author quindi non hai visto i nostri TRIXIG... beccato! x.com