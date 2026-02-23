Blitz sulla Casilina | 50g crack 30g cocaina e un arresto violento

Un uomo di 35 anni di Acuto è stato fermato dai carabinieri con 50 grammi di crack, 30 di cocaina e un atteggiamento violento. La sua resistenza ha reso necessario l’intervento immediato delle forze dell’ordine, che hanno bloccato e perquisito il sospetto lungo la Casilina. Durante il fermo, l’uomo ha cercato di scappare e ha aggredito un militare, rendendo ancora più complesso il controllo. La scena si è svolta sotto gli occhi di alcuni passanti.

Un arresto clamoroso sulla Casilina ha scosso la tranquillità della strada laziale. Un 35enne di Acuto è stato bloccato dai carabinieri con un carico di droga e dopo aver aggredito un militare. L’operazione, che ha portato al sequestro di 50 grammi di crack, 30 di cocaina e 10 di hashish, ha messo in luce ancora una volta i pericoli del narcotraffico lungo le principali arterie stradali del Lazio. L’Operazione: Come si è Svolto il Blitz. La serata del 18 febbraio è stata teatro di un’azione rapida e decisa dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Frosinone. Durante un servizio straordinario di controllo del territorio, i militari hanno notato un furgone con targa prova che si muoveva in modo sospetto lungo la SS6 Casilina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Valmontone. Blitz antidroga della Polizia di Stato sulla Via Casilina. Arrestate due persone tra cui un minore. Sequestrate 50 dosi tra crack e cocainaQuesta mattina a Valmontone, gli agenti della Polizia di Stato hanno fatto un blitz sulla Via Casilina.

Ancora un controllo nel quartiere Quarticciolo dei Carabinieri della Compagnia Roma Casilina con il contributo dei paracadutisti del primo Reggimento “Tuscania”. I militari hanno condotto una serie di blitz consecutivi, chiudendo i principali punti di accesso all - facebook.com facebook