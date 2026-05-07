Beccalossi Marco Zambelli | L' umiltà lo ha sempre contraddistinto

Marco Zambelli, ex calciatore del Brescia e attuale allenatore delle giovanili, si è presentato alla camera ardente di Evaristo Beccalossi, scomparso all’età di 69 anni. Beccalossi è stato un noto campione dell’Inter e la sua morte ha suscitato cordoglio nel mondo del calcio. Zambelli ha commentato pubblicamente il carattere dell’ex giocatore, descrivendolo come una persona sempre contraddistinta dall’umiltà.

Marco Zambelli, ex calciatore del Brescia e oggi allenatore delle giovanili della squadra lombarda, era alla camera ardente di Evaristo Beccalossi, l’ex campione dell’Inter morto a 69 anni. “È una di quelle persone che resterà in eterno, il suo ricordo resterà sempre, credo che questo definisca il tutto. Per l’artista e l’uomo che è stato. È restato negli spogliatoi anche negli anni dopo il suo ritiro, quello che l’ha contraddistinto è stata sempre la sua umiltà. Questa è la motivazione per cui un fiume di gente lo sta salutando”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Beccalossi, Marco Zambelli: "L'umiltà lo ha sempre contraddistinto" Notizie correlate A Bola: “Mourinho è un allenatore con poco potere, lontano dall’autonomia decisionale che lo ha sempre contraddistinto”Momento complicato per il Benfica, che fatica a imporsi anche contro avversari sulla carta inferiori. Leggi anche: Le stragi nazifasciste nel romanzo di Margherita Lollini: "Il male rimane sempre, in chi lo ha subito e in chi lo ha fatto"