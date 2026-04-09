Un articolo recente sottolinea come l'allenatore abbia un ruolo limitato all’interno della sua squadra, con poche possibilità di influenzare le decisioni tecniche. Intanto, il Benfica attraversa un periodo difficile, dimostrato dalle difficoltà nel ottenere risultati contro avversari considerati meno forti, evidenziando problemi nelle prestazioni della squadra.

Momento complicato per il Benfica, che fatica a imporsi anche contro avversari sulla carta inferiori. I recenti risultati contro il Casa Pia confermano un ridimensionamento delle ambizioni nel panorama portoghese. A Bola scrive: “Quando è arrivato, Mourinho aveva promesso di “mettere un dito” nella squadra, ma nemmeno con il Benfica impegnato una sola volta a settimana, e quindi con più tempo per lavorare, si intravede un minimo di evoluzione. Con il pallone tra i piedi, il gioco è noioso e, ad oggi, dipende da ciò che fa Schjelderup, lo stesso che è rimasto solo grazie a una prestazione straordinaria contro il Real Madrid. E mentre la nave affonda, con un’altra stagione molto deludente nell’era Rui Costa dopo oltre 100 milioni di euro spesi, Mourinho continua con il suo solito metodo di puntare il dito contro tutto e tutti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - A Bola: “Mourinho è un allenatore con poco potere, lontano dall’autonomia decisionale che lo ha sempre contraddistinto”

“Mourinho è l’unico allenatore che è piaciuto a Florentino, Florentino fallo tornare”: il Chiringuito lo rivuole al Real MadridEndorsement di Pedrerol da sempre vicino al presidente del Madrid: “Ha battuto il miglior Barcellona della storia.

"Noi gestori non abbiamo potere decisionale""Negli ultimi tempi il prezzo del carburante è aumentato tantissimo e la gente si lamenta, anche perché non è l’unico costo che sta salendo – dice...

Temi più discussi: Benfica, Rui Costa: Mourinho rimane o no? Non è un tema attuale, il contratto…; Mourinho in uscita dal Benfica? Il presidente Rui Costa fa chiarezza sul futuro dello Special One; Mourinho se ne va dal Benfica? Rui Costa interviene: Non è in discussione. Siamo in sintonia; Mourinho Scatena una Furiosa Rampogna Dopo il Pareggio con Casa Pia: 'Alcuni Non Vivono per il Calcio, Dimenticano le Realtà'.

Mourinho verso il Benfica: i portoghesi lo hanno fatto esonerare e ora lo assumonoDal Benfica al Benfica. Dopo la sconfitta casalinga in Champions League con il Qarabag (3-2), Rui Costa, il presidente del club portoghese, ha esonerato Bruno Lage e sta per annunciare José Mourinho, ... corriere.it

Jorge Costa morto: vinse la Champions con Mourinho, era il ds del Porto. Aveva 53 anniLutto nel mondo del calcio. Come riportano i quotidiani portoghesi A Bola e Record, è morto Jorge Costa, ex difensore della nazionale portoghese e direttore sportivo del Porto, vittima di un arresto ... corriere.it

Oltre alla presenza dei vittoriosi Anda e Bola, Diodoro e Zio Frac, a mettersi in evidenza sono stati i fantini Enrico Bruschelli e Diego Minucci, entrambi vincitori di una delle sei batterie... - facebook.com facebook

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