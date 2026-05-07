Beccalossi in Serie D | il genio dell’Inter che scosse il Trento

Un ex giocatore di alto livello, noto per aver vestito la maglia di un grande club, ha deciso di intraprendere una nuova avventura in Serie D. La sua presenza ha attirato l'attenzione di tifosi e addetti ai lavori, mentre si sono susseguite le domande su come e perché abbia scelto di affrontare questa sfida nel Trentino. La decisione ha suscitato interesse anche per i motivi che lo hanno portato ad accettare un ruolo in una categoria inferiore rispetto a quella in cui aveva militato.

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? Punti chiave Come ha fatto un fuoriclasse dell'Inter a finire in Serie D?. Chi ha convinto Beccalossi ad accettare quella sfida nel gelo trentino?. Perché la vittoria ottenuta con il numero 10 non salvò il club?. Quali altri giocatori di rilievo vestivano quella maglia in quel periodo?.? In Breve Beccalossi sostituisce Luciano De Paola squalificato per la sfida contro la Castellana.. Daniele Bizzozero chiama l'ex interista per gestire il gruppo gialloblù a Castel Goffredo.. Il Trento batte la Castellana per 3-1 nonostante la neve sciolta in campo.. La stagione 20122013 si conclude con la retrocessione e una penalizzazione societaria.. Il 24 febbraio 2013 il calciatore Evaristo Beccalossi si trovò a gestire l’emergenza del Calcio Trento in una sfida di Serie D contro la Castellana a Castel Goffredo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Beccalossi in Serie D: il genio dell’Inter che scosse il Trento Notizie correlate Evaristo Beccalossi, il genio dell’Inter che provò a salvare il TrentoLa morte di Evaristo Beccalossi riporta a galla anche una storia quasi dimenticata dal grande calcio, ma rimasta impressa nella memoria di molti... Leggi anche: Addio a Beccalossi: il genio ribelle che ha fatto innamorare l’Inter Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Addio a Evaristo Beccalossi: se ne va una storica bandiera dell'Inter; Quando Evaristo Beccalossi provò a salvare il Trento in serie D; Altobelli: Beccalossi era inarrivabile, riportava il calcio di strada sui campi della Serie A; Collovati: Beccalossi era una stella, con lui il pallone prendeva vita. Albertosi: Talento e fantasia, Beccalossi era la bellezza del calcio. Rivali in campo, ma amici al barL’ex portiere del Milan: Evaristo prendeva il pallone e partiva con i suoi zig-zag. Oggi sarebbe un titolare fisso della Nazionale ... gazzetta.it Evaristo Beccalossi, l’ultimo dribbling del genio: addio al numero 10 che trasformava il calcio in un gesto d’autoreDa Brescia a San Siro, passando per l’oratorio e le periferie del pallone: la storia di Beccalossi racconta molto più di una carriera, perché dentro la sua parabola ci sono talento, irregolarità, appa ... giornalelavoce.it Spillo Altobelli è distrutto dopo la morte dell'ex compagno e amico franterno Evaristo Beccalossi: "Sto male, male, male. Evaristo io lo conosco meglio delle mie tasche. Quando parliamo di lui parliamo di un genio nel calcio, solo lui faceva cose che nessuno - facebook.com facebook che bellissimo pezzo ha scritto @m_crosetti sull'eterno beccalossi. grazie x.com