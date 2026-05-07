Beccalossi e il club degli esclusi | quei campioni italiani rimasti senza azzurro

Un ex giocatore di grande talento, recentemente scomparso, è uno dei tanti campioni italiani che non hanno mai indossato la maglia della Nazionale maggiore. La sua carriera, ricca di successi a livello di club, non si è tradotta in convocazioni con la selezione azzurra. Questa situazione ha suscitato discussioni tra appassionati e analisti sul motivo per cui alcuni dei migliori talenti italiani non siano mai stati chiamati in Nazionale.

Zero presenze nella Nazionale A. Evaristo Beccalossi non ha mai giocato un minuto nell’Italia dei grandi. Ha vestito l’azzurro soltanto nell’Under 21, in due partite contro il Lussemburgo a cavallo tra il 1979 e il 1980, e nell’Olimpica, con quattro gettoni e un gol. Enzo Bearzot, il ct della sua epoca, non lo riteneva funzionale al suo gioco ed era convinto che non si sarebbe integrato nel gruppo. In quel periodo, tra gli anni Settanta e Ottanta, la maglia numero 10 dell’Italia "apparteneva" a Giancarlo Antognoni, fuoriclasse della Fiorentina. Bearzot fu criticato duramente per aver ignorato Beccalossi, e ricevette pure insulti da una tifosa interista, come abbiamo raccontato in un altro articolo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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