Parla il biologo | In quei 700 ettari deserto faunistico Antonio Felicioli del dipartimento di veterinaria | Nessuno pensa agli insetti | sono rimasti bruciati

Un biologo del dipartimento di veterinaria dell’università di Pisa ha descritto come quei 700 ettari di territorio bruciato siano diventati un vero e proprio deserto faunistico. Ha sottolineato che i danni riguardano anche gli insetti, che sono rimasti vittima delle fiamme. Le sue parole arrivano dopo aver analizzato le conseguenze dell’incendio che ha interessato il Monte Faeta, causando gravi perdite alla fauna locale.

"Quei 700 ettari bruciati saranno un deserto faunistico". È netto il commento di Antonio Felicioli, biologo del dipartimento di veterinaria dell’Università di Pisa, che ha analizzato i danni dell’incendio del Monte Faeta agli animali selvatici. Il rogo, infatti, è avvenuto durante una fase delicata per il regno animale, interrompendo in modo prorompente il momento dell’anno che precede la stagione delle nascite. Professore, che effetto avrà questo incendio? "Devastanti. Un incendio di grandi proporzioni a fine aprile è disastroso per gli animali. Consideri che vecchie stime delle associazioni ambientaliste parlavano che per ogni ettaro bruciato muoiono svariate centinaia di animali".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parla il biologo: "In quei 700 ettari deserto faunistico". Antonio Felicioli, del dipartimento di veterinaria: "Nessuno pensa agli insetti: sono rimasti bruciati" Notizie correlate “È apparsa una nube sul deserto”: sembrano nuvole ma sono sciami di locuste, entra in campo l’esercito in Algeria contro l’invasione di questi insettiA guardare l’orizzonte sopra le dune del sud-ovest algerino, si direbbe che stia per scatenarsi una tempesta. Incendio del Monte Faeta: 710 ettari bruciati, bonifiche in corso e si teme il cambio del ventoLo spavento più grande di un fronte fuori controllo sembra essere scongiurato, ma i velivoli antincendio sono ancora in azione stamani, 2 maggio, per...