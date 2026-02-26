Durante un evento sportivo tra la Virtus Bologna e il Barcellona, un giocatore georgiano ha ringraziato i tifosi e la società per il supporto ricevuto, sottolineando come il loro affetto rappresenti un ricordo duraturo nella sua esperienza.

In occasione della partita tra i V-Nere e Barcellona, un atleta georgiano ha espresso pubblicamente gratitudine verso la Virtus Bologna e verso i sostenitori che hanno accompagnato la squadra nel corso degli anni. Il messaggio, condiviso sui canali social personali, sottolinea l’importanza del legame con la tifoseria e la memoria dei momenti vissuti insieme in maglia bianconera, offrendo una visione chiara del valore della comunità che ha accompagnato l’atleta nel suo percorso sportivo. Il post ha evidenziato un sentimento di riconoscenza per l’affetto dimostrato negli anni e per l’accoglienza ricevuta durante la serata. L’autorevole testimonianza richiama l’impegno reciproco tra giocatore, società e tifoseria, rafforzando il senso di appartenenza agli ambienti bianconeri. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Toko Shengelia: "Il vostro affetto resterà per sempre nel mio cuore

