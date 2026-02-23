Hilary Duff pubblica il nuovo album luck… or something

Hilary Duff Album Press Photo 1 – Credit Alfred Marroquin Hilary Duff torna con luck. or something, il nuovo album pop da 11 tracce, e amplia il suo tour mondiale grazie all’enorme richiesta. La superstar globale multi-platino Hilary Duff torna sulla scena musicale con il suo attesissimo sesto album in studio, luck. or something, disponibile ora per Atlantic Records. Il disco, composto da 11 tracce, include i singoli già apprezzati dal pubblico, “Mature” e “Roommates”, e arriva insieme al video ufficiale del brano di apertura, “Weather For Tennis”. Scritto con la collaborazione della stessa Duff e prodotto dal marito Matthew Koma, cantautore e produttore vincitore di GRAMMY® (già al lavoro con Britney Spears e P!nk), l’album offre uno sguardo intimo e autentico sulla vita dell’artista: maternità, matrimonio, crescita personale e il tempo che scorre. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Hilary Duff ha pubblicato il nuovo album Luck..or SomethingHilary Duff ha pubblicato il suo nuovo album intitolato

Hilary Duff on her new album 'luck...or something'

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Hilary Duff non ha mai smesso di essere una popstar; Dopo quasi 20 anni Hilary Duff torna in tour mondiale; Hilary Duff si racconta in Luck … or Something: famiglia, maternità e vita privata - Radio Globo; Intervista estesa: Hilary Duff.

Il fatto di essere nata in una famiglia non significa che rimarrà sempre unita. Ho avuto una vita complicata e i miei genitori hanno divorziato: Hilary Duff si sfogaLa cantante rompe il silenzio sulla sua famiglia nel nuovo album Luck...or something e rivela: Non significa che rimarrà sempre unita ... ilfattoquotidiano.it

Wake up, wake up, Hilary Duff è tornata e sono di nuovo i 2000Poco alla volta si è tornato a parlare di Hilary Duff. E anche in ambito musicale. Prima è ricomparsa alla nostra attenzione grazie a Netflix, che nel periodo natalizio, quando si era alla ricerca di ... rockol.it

L’album “luck… or something” di #hilaryduff debutta con 2.8 milioni di stream #charts #popmusic x.com

Hilary Duff è pronta a farci rivivere la nostalgia e l’energia pop degli anni 2000: a quasi 20 anni dal suo ultimo tour mondiale, ha annunciato The Lucky Tour, un ritorno live che farà felici generazioni di fan. Il tour partirà il 23 agosto dal Red Rocks Amphitheat - facebook.com facebook